مری کیلئے جدید سہولیات سے آراستہ موبائل لائسنس وین فراہم

  • اسلام آباد
مری ( نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوام دوست ویژن کے تحت مری کے شہریوں کیلئے ایک اور احسن قدم اٹھایا گیا ہے ۔

سٹی ٹریفک پولیس مری کو جدید سہولیات سے آراستہ موبائل لائسنس وین فراہم کر دی گئی ہے جو شہریوں کو گھر کی دہلیز پر ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کی سہولت فراہم کرے گی۔موبائل وین کا افتتاح ڈی پی او آصف امین اور ڈی ٹی او مری وسیم اختر نے کیا۔ تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات، میڈیا نمائندگان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 

