ریسٹورنٹس کے شیف،ویٹرز کے لیے کیپ کا استعمال لازمی
خلاف ورزی پر فوڈ پوائنٹ،ریسٹورنٹ فی الفور سیل ہوگا،ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے وفاقی دارالحکومت کی حدود میں قائم ریسٹورنٹس اور فوڈ پوائنٹس کے لئے نئے ایس او پیز جاری کر دیئے ۔ریسٹورنٹس کے شیف اور ویٹرز کے لیے کیپ کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا، کھانے سے ڈیل کرنے والے تمام عملہ کے لیے سیفٹی کیپ استعمال کرنا لازمی ہوگا، اتھارٹی کی ڈا ئریکٹر طاہرہ صدیق کے مطابق ایس او پیزخلاف ورزی کی صورت میں فوڈ پوائنٹ،ریسٹورنٹ فی الفور سیل ہوگا، شہری بغیر کیپ ریسٹورنٹ عملہ کی نشاندہی لازمی کریں ، فوڈ اتھارٹی ٹیمیں ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے مختلف فوڈ پوائنٹس/ریسٹورنٹس کی سرپرائز انسپکشن کریں گی ۔