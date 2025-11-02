آئی جی آفس میں اردل روم ، 40پولیس افسران کی اپیلیں منظور
4کی اپیلوں پر ری انکوائری کے احکامات جاری ،ایک افسر کی اپیل خارج
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی نے اپنے دفتر میں اردل روم کا انعقاد کیا، انہوں نے پولیس افسران کی اپیلیں ،سرکاری اور ذاتی نوعیت کے مسائل سنے ،اردل روم میں45 پولیس افسران پیش ہوئے ،آئی جی نے 40پولیس افسران کی اپیلیں منظور کر لیں، 4افسران کی اپیلوں پر ری انکوائری کے احکامات جاری کئے جبکہ 1کی اپیل خارج کردی،انہوں نے فرائض منصبی کی ادائیگی میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر 03پولیس افسران کو انعامات سے بھی نوازا،اس موقع پر انہوں نے سینئر پولیس افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ از سر نو پینڈنگ انکوائریاں جلد از جلد مکمل کریں اور افسران کے باقی مسائل کو بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کریں ۔ادھر آئی جی نے سنٹرل پولیس آفس میں میٹنگ کی۔ شہر میں امن وامان کی صورتحال، جرائم کی روک تھام کے لئے جاری اقدامات اور تھانہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لیا،انہوں نے گشت کے نظام کو مزید مؤثر بنانے ، شہریوں کے مسائل کے فوری حل اور پولیس خدمت کے معیار میں بہتری سے متعلق امور کا بھی جائزہ لیا ۔