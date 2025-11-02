صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی جی آفس میں اردل روم ، 40پولیس افسران کی اپیلیں منظور

  • اسلام آباد
آئی جی آفس میں اردل روم ، 40پولیس افسران کی اپیلیں منظور

4کی اپیلوں پر ری انکوائری کے احکامات جاری ،ایک افسر کی اپیل خارج

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی نے اپنے دفتر میں اردل روم کا انعقاد کیا، انہوں نے پولیس افسران کی اپیلیں ،سرکاری اور ذاتی نوعیت کے مسائل سنے ،اردل روم میں45 پولیس افسران پیش ہوئے ،آئی جی نے 40پولیس افسران کی اپیلیں منظور کر لیں، 4افسران کی اپیلوں پر ری انکوائری کے احکامات جاری کئے جبکہ 1کی اپیل خارج کردی،انہوں نے فرائض منصبی کی ادائیگی میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر 03پولیس افسران کو انعامات سے بھی نوازا،اس موقع پر انہوں نے سینئر پولیس افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ از سر نو پینڈنگ انکوائریاں جلد از جلد مکمل کریں اور افسران کے باقی مسائل کو بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کریں ۔ادھر آئی جی نے سنٹرل پولیس آفس میں میٹنگ کی۔ شہر میں امن وامان کی صورتحال، جرائم کی روک تھام کے لئے جاری اقدامات اور تھانہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لیا،انہوں نے گشت کے نظام کو مزید مؤثر بنانے ، شہریوں کے مسائل کے فوری حل اور پولیس خدمت کے معیار میں بہتری سے متعلق امور کا بھی جائزہ لیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اداروں کی غفلت، آٹا مہنگا، 10 کلو کا تھیلا 1100 کا ہوگیا

انتظامی عدم توجہ سے شہر کی پہچان تاریخی گھنٹہ گھر کا گھڑیال مرمت نہ ہوسکا

کمشنر کا جنرل ہسپتال سمن آباد میں سہولیات کا جائزہ

ریونیو معاملات میں غفلت برداشت نہیں ہوگی:عمر عباس

سروسز کا معیار کم نہیں ہونا چاہیے :ڈی جی ایف ڈی اے

وزیراعلیٰ کے احکامات پر عوامی مسائل کا حل ترجیح :ڈی سی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل