شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ترجیح ،کوتاہی برداشت نہیں ،ڈی آئی جی
زیر تفتیش مقدمات کو جلد یکسو ،منشیات فروشوں کیخلاف آپریشن تیز کیا جائے
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس جواد طارق کی زیر صدارت اسلام آباد میں کرائم کی صورتحال پر اجلاس ہوا، تمام زونز کی کارکردگی کا جائزہ لیا،انہوں نے تمام افسران کو زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد یکسوکرنے کی ہدایات جاری کیں ،انہوں نے تمام افسران کو مزید ہدایات جاری کر تے ہو ئے کہا جرائم کے انسداد کے لئے تما م تر وسائل بر ؤ ے کار لا تے ہو ئے قتل اور اقدام قتل میں ملوث ملزمان گرفتارکئے جائیں ،غیرقانونی اسلحہ،منشیات فروشوں اور قبضہ مافیا کیخلاف بھرپور کاروائیاں عمل میں لائی جائیں، فرائض کی ادائیگی میں کسی قسم کی غفلت یا لاپرواہی ہ برداشت نہیں کی جائے گی،شہریوں کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے ۔