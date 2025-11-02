صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

39ہزار سے زائد د کاندار کیش لیس نظام کا حصہ بن چکے

  • اسلام آباد
کیو آر کوڈ سسٹم شاپنگ مالز ، کلاس تھری مارکیٹوں تک بڑھایا جا رہا چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت کیش لیس اکانومی بارے اجلاس ، بریفنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اسلام آباد شہر میں کیش لیس اکانومی کے فروغ کے حوالے سے اجلاس میں سی ڈی اے کے ممبر فنانس طاہر نعیم، سی ڈی اے اور آئی سی ٹی کے سینئر افسران سمیت مرکزی کمرشل بینکس و ٹیلکوز کے نمائندگان نے شرکت کی۔چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اسلام آباد کو کیش لیس اکانومی کے حواے سے ماڈل شہر بنایا جا رہا ہے ۔اجلاس میں اسلام آباد میں کیش لیس اکانومی کو فروغ دینے کے حوالے سے اب تک کئے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اسلام آباد کے شہری اور دیہی علاقوں میں ہر قسم کے لین دین کیلئے راست کیو آر کوڈ ڈسپلے کرنے کیلئے بھرپور اقدامات کئے جارہے ہیں۔ اس ضمن میں اسلام آباد کے ہفتہ وار بازاروں، سی ڈی اے کے ون ونڈو فیسلیٹیشن سینٹر اور میٹرو و الیکٹرک بسوں میں کامیابی کیساتھ کیش لیس نظام متعارف کرایا جاچکا ہے ۔ 39ہزار سے زائد وینڈرز اور د کاندار کیش لیس نظام کا حصہ بن چکے ہیں اور کیو آر کوڈ سسٹم کے نفاذ کا دائرہ کار شہر بھر کے تمام مراکز، شاپنگ مالز اور کلاس تھری مارکیٹوں تک بھی بڑھایا جا رہا ہے ۔ 

