6اشتہاریوں سمیت 12جرائم پیشہ افراد گرفتار
ملزموں کے قبضہ سے سے 415گر ام آ ئس ،پستول معہ ایمونیشن برآمد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث چھ اشتہاری مجرمان سمیت 12جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا،ملزمان کے قبضہ سے چرس، آ ئس اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد،ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔اس سلسلہ میں تر نول، ہمک اور تھانہ لو ہی بھیر پولیس نے چھ ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 415گر ام آ ئس اورچار مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے ، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جانے والی خصوصی مہم کے دوران چھ اشتہاری مجرمان کی گرفتار ی بھی عمل میں لائی گئی۔