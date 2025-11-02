صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

6اشتہاریوں سمیت 12جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
6اشتہاریوں سمیت 12جرائم پیشہ افراد گرفتار

ملزموں کے قبضہ سے سے 415گر ام آ ئس ،پستول معہ ایمونیشن برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث چھ اشتہاری مجرمان سمیت 12جر ائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا،ملزمان کے قبضہ سے چرس، آ ئس اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد،ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔اس سلسلہ میں تر نول، ہمک اور تھانہ لو ہی بھیر پولیس نے چھ ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 415گر ام آ ئس اورچار مختلف بور کے پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے ، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفروران کی گرفتار ی کے لئے چلا ئی جانے والی خصوصی مہم کے دوران چھ اشتہاری مجرمان کی گرفتار ی بھی عمل میں لائی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اربوں روپے کی کمرشل اراضی اگزار

ریڈلائن منصوبے میں تاخیر کے خلاف احتجاجی مارچ

وزیر بلدیات کی فائر اینڈسیفٹی اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

سولجربازار میں سرکاری گرلز اسکول کی عمارت سربمہر

منشیات کیس میں ملزم کی ضمانت پر رہائی کا حکم

سلنڈر کی دکان میں دھماکہ،6افراد زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل