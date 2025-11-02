صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
آذربائیجان ٹورازم بورڈ کے اسلام آباد لاہور ،کراچی میں کامیاب روڈ شوز

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) آذربائیجان ٹورازم بورڈنے پاکستان میں کامیاب روڈ شو لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں منعقد کیا۔

جس میں دونوں ممالک کے درمیان سیاحتی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔اس موقع پرآذربائیجان ٹورازم بورڈکے چیف ایگزیکٹو آفیسر فلورینس شینکس میتھ نے میڈیا کو بتایا کہ 2024 میں 80 ہزار پاکستانی آذربائیجان کا دورہ کر چکے ہیں اور رواں سال جنوری سے ستمبر تک 66 ہزار پاکستانی وہاں جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مضبوط تعلقات قائم ہیں اور براہِ راست پروازوں کے آغاز نے دونوں ممالک کے درمیان روابط کو مزید قریبی بنایا ہے ۔

