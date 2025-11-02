اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،235افرادکی چیکنگ،17 تھانے بند
ایک گاڑی ،6 موٹرسائیکل پکڑے گئے ،93گھروں، 20دکانوں کی جانچ پڑتال
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے گزشتہ روز تھانہ گولڑہ کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 235 افراد، 93 گھروں، 20 دکانوں ،15 گاڑیوں اور 61 موٹر سائیکلوں کو چیک کیا گیا،دوران سرچ آپریشن جانچ پڑتال کے لئے 17 مشکوک افرد ،ایک گاڑی اور چھ موٹرسائیکلوں کو تھانہ منتقل کیا گیا۔ڈی آئی جی جو اد طا رق نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ۔