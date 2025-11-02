صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،235افرادکی چیکنگ،17 تھانے بند

  • اسلام آباد
ایک گاڑی ،6 موٹرسائیکل پکڑے گئے ،93گھروں، 20دکانوں کی جانچ پڑتال

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے گزشتہ روز تھانہ گولڑہ کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 235 افراد، 93 گھروں، 20 دکانوں ،15 گاڑیوں اور 61 موٹر سائیکلوں کو چیک کیا گیا،دوران سرچ آپریشن جانچ پڑتال کے لئے 17 مشکوک افرد ،ایک گاڑی اور چھ موٹرسائیکلوں کو تھانہ منتقل کیا گیا۔ڈی آئی جی جو اد طا رق نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ۔ 

