  • اسلام آباد
گھریلو ملازمہ کے روپ میں چوری کرنیوالا 2 رکنی گینگ گرفتار

زیر حراست اشتہاری خواتین واردات کے بعد روپوش ہوگئی تھیں،مسروقہ رقم برآمد

راولپنڈی (دنیا نیوز) تھانہ صدر بیرونی پولیس نے گھریلو ملازمہ کے روپ میں چوری کی وارداتیں کرنے والا 2رکنی لیڈی گینگ گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق لیڈی گینگ نے گھروں میں ملازمت حاصل کر کے چند روز میں ہی واردات کی، زیر حراست اشتہاری خواتین واردات کے بعد روپوش ہوگئی تھیں، گینگ سے مسروقہ طلائی زیورات کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ساڑھے 7لاکھ روپے برآمد کر لی گئی، واقعہ کا مقدمہ 5ماہ قبل تھانہ صدر بیرونی میں درج کیا گیا تھا۔

