راولپنڈی،مختلف واقعات میں 4افراد زندگی کی بازی ہار گئے
ڈھوک دلال میں بھائی نے بھائی مار ڈالا ،اڈیالہ جیل کا قیدی بھی چل بساٹرین کی ٹکر سے شہری، منشیات کا عادی شخص ہسپتال میں جاں بحق
راولپنڈی (خبرنگار) مختلف واقعات میں چار افراد جاں بحق، گنجمنڈی کے علاقے ڈھوک دلال چونگی نمبر 4پر بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل، چکلالہ ریلوے سٹیشن کے قریب 48سالہ محمد یاسر کراچی جانیوالی ٹرین پاکستان ایکسپریس کی زد میں آکر موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں لایا جانے والا منشیات کا عادی نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ اڈیالہ جیل میں بند عمرقید کا اسیر زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا، قیدی مشتاق کی طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا قیدی ہسپتال پہنچنے سے قبل ہی جاں بحق ہو گیا۔