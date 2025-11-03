اسلام آباد ، لائوڈ سپیکر ایکٹ کی کھلم کھلا خلاف ورزی ،شہری پریشان
اسلام آباد (اے پی پی) پنجاب میں لائوڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے خلاف سخت کارروائیوں کے بعد وفاقی دارالحکومت کے شہریوں نے بھی اسلام آباد میں اس قانون پر مثر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا ہے۔
شہریوں نے کہا کہ مختلف سیکٹرز، خصوصاً G-6، G-7، مائو ایریا اور نواحی علاقوں میں لائوڈ سپیکر کے بے جا استعمال نے عوام کے سکون کو بری طرح متاثر کیا ہے ۔شہریوں نے شکایت کی ہے کہ مساجد، مارکیٹس اور نجی تقریبات میں غیر ضروری طور پر لائوڈ سپیکر کے استعمال سے شور کی آلودگی میں اضافہ ہورہا ہے۔