گرلز کالجز کے نمائشی ہاکی میچ، جی سکس ون، اے پی ایس کی فتح

  • اسلام آباد
گرلز کالجز کے نمائشی ہاکی میچ، جی سکس ون، اے پی ایس کی فتح

اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر) وفاقی تعلیمی اداروں میں قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے حوالے سے نصیر بندہ ہاکی سٹیڈیم میں نمائشی ہاکی ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔

نمائشی میچوں میں ماڈل کالج برائے طالبات جی سکس ون نے ماڈل کالج ایف سیون ٹو کو 0-1سے شکست دی، آرمی پبلک سکول راولپنڈی نے بونیٹا کلب کو 0-1سے ہرایا۔ اسلام آباد گرلز ہاکی کلب اور آئی ایم سی کے درمیان میچ بنا گول کے ڈرا ہوگیا۔ افتتاح وفاقی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محی الدین وانی نے کیا جنہوں نے کھیلوں میں طالبات کے بڑھتے ہوئے شوق اور دلچسپی کو سراہا۔

