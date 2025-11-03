مسائل حل کیلئے متحد ہونا پڑیگا، پرویز اختر
صرافہ جیولرز ایسوسی ایشن کینٹ کا قیام احسن اقدام ہے، جیولرز کے مسائل حل کرنے کیلئے اہم کردار ادا کریں گے، مفادات کے تحفظ کی خاطر ہمیشہ اتفاق و اتحاد سے ملکر چلنا ہو گا۔ ان خیالات کا اظہار نو منتخب صدر پرویز اختر غازی نے مختلف تاجر تنظیموں کے عہدے داروں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔