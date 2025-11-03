صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
مسائل حل کیلئے متحد ہونا پڑیگا، پرویز اختر

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) صرافہ جیولرز ایسوسی ایشن کینٹ کا قیام احسن اقدام ہے، جیولرز کے مسائل حل کرنے کیلئے اہم کردار ادا کریں گے، مفادات کے تحفظ کی خاطر ہمیشہ اتفاق و اتحاد سے ملکر چلنا ہوگا۔

صرافہ جیولرز ایسوسی ایشن کینٹ کا قیام احسن اقدام ہے، جیولرز کے مسائل حل کرنے کیلئے اہم کردار ادا کریں گے، مفادات کے تحفظ کی خاطر ہمیشہ اتفاق و اتحاد سے ملکر چلنا ہو گا۔ ان خیالات کا اظہار نو منتخب صدر پرویز اختر غازی نے مختلف تاجر تنظیموں کے عہدے داروں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔

