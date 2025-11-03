اسلام آباد،راولپنڈی میں گرجا گھروں کی سخت سکیورٹی
داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ،اقلیتوں کا تحفظ اولین ترجیح،پولیس
اسلام آباد، راولپنڈی (خصوصی رپورٹر، خبرنگار) اسلام آباد پولیس نے گزشتہ روز چرچز کی سکیورٹی کیلئے بھرپور اقدامات کئے اورعبادات میں مصروف مسیحی برادری کو مکمل تحفظ فراہم کیا، چرچز کے باہر پولیس افسران اور جوان الرٹ ڈیوٹی پر مامور رہے۔ ایس ایس پی آپریشنز نے کہا کہ تمام متعلقہ تھانوں کو خصوصی ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ وہ اپنے علاقوں میں قائم عبادت گاہوں کی سکیورٹی کا ازسرنو جائزہ لیں اور فول پروف انتظامات کو یقینی بنائیں، داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ سخت کی گئی، ادھر راولپنڈی پولیس کی جانب سے شہر کے تمام گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے موثر اور جامع انتظامات کیے گئے۔ پولیس کے 4سو سے زائد افسران و جوان مختلف گرجا گھروں اور اطراف میں سکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں تاکہ شہری پرامن ماحول میں اپنی عبادات انجام دے سکیں۔