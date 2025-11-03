اختیارات کا غلط استعمال، سی ایم او و دیگرحکام اینٹی کرپشن طلب
چیف میونسپل آفیسر راولپنڈی، ایم پی او، بلڈنگ انسپکٹرزکو طلبی کا مراسلہ جا ری
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) غیر قانونی و خلاف نقشہ کمرشل و رہائشی عمارا ت کی تعمیر کی شکایات ملنے پر محکمہ اینٹی کرپشن راولپنڈی نے چیف میونسپل آفیسر، ایم او پی اور متعلقہ بلڈنگ انسپکٹرز کو انکوائری کیلئے آج طلب کر لیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن راولپنڈی نے پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ رولز 2014کے تحت مذکورہ حکام کو انسداد بدعنوانی ایکٹ 1947کی دفعات کے تحت سرکاری اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات پر آج طلب کیا ہے، مراسلہ میں کہا گیا دوران انکوائری یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ قابل شناخت/شیڈیول جرم کے کمیشن میں ملوث ہیں، آپ کوتین نومبر صبح 9بجے دفتر اینٹی کرپشن اڈیالہ روڈ میں اپنے تحریری و دستاویزی ثبوت کے ساتھ طلب کیا جا تا ہے، عدم تعمیل کی صورت میں جرم میں ملوث سمجھا جائے گا۔