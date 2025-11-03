تارکین وطن ایپ سے گاڑیوں کی رجسٹریشن کرا سکیں گے
ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ نے نئی ڈیجیٹل سہولت متعارف کرا دی،ڈائریکٹر
اسلام آباد (این این آئی) اسلام آباد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کیلئے ایک نئی ڈیجیٹل سہولت متعارف کرائی ہے جس کے ذریعے وہ اب گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کے عمل کو پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے مکمل کر سکیں گے۔ ڈائریکٹر ایکسائز بلال اعظم نے بتایا کہ اس اقدام سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستانی سفارتخانوں کے چکر لگانے یا وکالت نامے بھیجنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ اب گاڑی کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کے لیے وہ پاک آئی ڈی ایپ ڈان لوڈ کریں۔ وہاں اپنی بائیومیٹرکس ریکارڈ کرائیں اور ہم گاڑی کے ٹرانسفر کو یقینی بنائیں گے ۔انہوں نے زور دیا کہ ایپ کے ذریعے بایومیٹرکس جمع کرانا شناخت کے ثبوت کے طور پر کام کرے گا، جس سے علیحدہ ٹرانسفر آرڈرفارم کی ضرورت نہیں ہوگی۔