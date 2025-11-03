صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

SCOکا وژن 2025کے تحت نوجوانوں کو بااختیار بنانیکا عزم

  • اسلام آباد
آزادکشمیر، جی بی میں 100آئی ٹی پارکس قائم، 15سو فری لا نسرزکو بااختیار بنایاخصوصی افراد کیلئے خودمختار کئی رہائشی مراکز بھی قائم کیے، ڈائریکٹر جنرل ایس سی او

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ایس سی او وژن 2025کے تحت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کیلئے پرعزم ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جدید ترین 100آئی ٹی پارکس قائم کیے، 700سے زائد افراد کو روزگار د یا جبکہ 1500فری لانسرز کو بااختیار بنایا گیا، ایس سی او وژن 2025میں خواتین کیلئے پاکستان کا پہلا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک مظفرآباد میں قائم کیا گیا جبکہ ایس سی او نے خصوصی افراد کیلئے کئی خودمختار رہائشی مراکز بھی قائم کیے ہیں، ان اقدامات سے تقریباً 20ملین ڈالر کے غیر ملکی زر مبادلہ کا حصول ممکن ہوا۔ ڈی جی ایس سی او نے کہا ہے کہا ایس سی او وژن 2025کے تحت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کیلئے اقدامات جا ری رکھے گا۔ 

