موجودہ سیاسی نظام ملک کی خودمختاری کیلئے خطرہ، امیر جماعت اسلامی اسلام آباد

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) جماعت اسلامی اسلام آباد کے تحت شہر بھر کے مختلف ذمہ داران کا اجلاس ہوا۔ زونل، یوسیز سمیت مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران نے شرکت کی، نصراللہ رندھاوا نے صدارت کی۔

اجلاس میں رواں ماہ منعقد ہونے اجتماع عام کے حوالے سے منصوبہ بندی عمل میں لائی گئی، نصراللہ رندھاوا نے کہا کہ موجودہ سیاسی نظام ملک کی خودمختاری کیلئے خطرہ بن چکا ہے، فیوڈلز نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ہے، تعلیم صحت جیسی سہولیات عام آدمی کیلئے مشکل بن چکی ہیں، اب وقت آیا ہے کہ اس نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جائے۔

