موجودہ صورتحال میں مسلم ممالک کا اتحاد ناگزیر، علامہ ریاض شاہ

  • اسلام آباد
غیر وں کے بجائے اپنے وسائل پر انحصار،کامیابی کیلئے اسوہ حسنہ اپنانا ہوگا،خطاب

اسلام آباد، راولپنڈی (اپنے رپورٹر سے، نیوز رپورٹر) ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان کے سربراہ علامہ سید ریاض حسین شاہ نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر بدلتی صورتحال میں مسلم ممالک کا اتحاد وباہمی معاہدے وقت کا تقاضا ہے، غیر وں کے بجائے اپنے وسائل پر انحصار کرتے ہوئے سائنس و ٹیکنالوجی اور علم پرتوجہ مرکوز کرنے کیلئے قرآن سنت سے استفادہ کریں ہمارے تمام مسائل کی بنیادی وجہ قرآن وسنت سے دوری ہے علم و حکمت امت کی میراث ہے جسے ہم حاصل کرکے ہی ہی عظمت کی بلندیوں پر فائز ہوسکتے ہیں، نسل نو کو جدید عصری علوم کے ساتھ قران و حدیث اور دینی علوم سے وابستہ کرکے ہم اپنا مستبقل محفوظ اور روشن کرسکتے ہیں، علما کرام اپنی ذمہ داریوں اور نسل نو کی تعلیم وتربیت کیلئے والدین کو اسوہ حسنہ کی روشنی میں ادا کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سالانہ کل پاکستان اجتماع ومحفل زکر سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا جس میں ملک بھر سے علماوکرام مشائخ عظام سمیت مریدین عقیدت مندوں اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔

