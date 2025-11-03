ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری،درخواستوں پر احکامات
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز شعیب خان نے گزشتہ روز اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل کی دادرسی کو یقینی بنانے کیلئے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔
شہریوں نے اپنی زمینوں پر قبضے اور دیگر مسائل کے حل کیلئے اپنی شکایات پیش کیں، ایس ایس پی نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کیلئے متعلقہ افسران کو مارک شدہ درخواستوں پر دیئے گئے وقت میں قانونی کارروائی کرکے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کئے، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس خواتین اور بچوں پر تشدد کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے، شہریوں کو ہرممکن ریلیف مہیا کرنا اولین ترجیح ہے، قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ادھر ایس ایس پی آپریشنز کی زیر صدارت کرائم کی صورتحال پر اجلاس میں ضلع بھر کے ایس ایچ اوز نے شرکت کی، انہوں نے تمام افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا جرائم کے انسداد کیلئے تما م تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ لاتے ہوئے قتل، اقدام قتل کار و موٹرسائیکل چوری میں ملوث ملزمان گرفتار کئے جائیں۔