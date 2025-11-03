صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیرتفتیش مقدمات کو میرٹ پر یکسو کیا جائے،آئی جی

  • اسلام آباد
زیرتفتیش مقدمات کو میرٹ پر یکسو کیا جائے،آئی جی

جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے جرائم پیشہ افراد کو پکڑیں،اجلاس سے خطاب

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصر رضوی کی زیرصدارت سنٹرل پولیس آفس میں اجلاس ہوا۔ ایس ایس پی انویسٹی گیشن اور سیف سٹی کے افسران نے شرکت کی، آئی جی نے تفتیشی امور، شواہد کے تجزیے، جدید ٹیکنالوجی کے موثر استعمال کی مدد سے اہم مقدمات کی تفتیش مکمل کرنے کی ہدایات جاری کیں، جبکہ تفتیشی افسران اور سیف سٹی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا اور عوامی تحفظ کیلئے جدید ٹیکنالوجی کے بہتر استعمال کیلئے خصوصی احکامات بھی جاری کئے، آئی جی نے کہا کہ بدلتے دور کے تقاضوں کے مطابق تفتیش کے عمل کو جدید تکنیک سے لیس کیا جا رہا ہے، تمام افسران زیرتفتیش مقدمات کو میرٹ پر یکسو کریں تاکہ جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کیا جاسکے اور معاشرہ سے جرائم کا خاتمہ کیا جاسکے، انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد پولیس جدید تقاضوں کے مطابق ٹیکنالوجی، منصوبہ بندی اور جدید انتظامی اقدامات کو بروئے کار لا کروفاقی دارالحکومت کو مزید محفوظ اور پرامن شہربنانے کیلئے کوشاں ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیکرٹری ہاؤسنگ کا شہرمیں زیرتعمیر سٹرکچر پلان سڑکوں کا دورہ

پی ٹی آئی حکومت نے سب تباہ ہم نے ملک بچایا، رانا تنویر

صوبائی وزیر بلال یاسین کا حلقے کا دورہ،ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا

ضیا الدین انصاری کی بطور امیر حلف برداری تقریب

بیرونی محاذ پر دوستوں کیساتھ کھڑا ہونا چاہئے : چودھری سرور

جامعہ نعیمیہ میں سیرت النبی ؐپرکوئزمقابلہ، انعامات تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر