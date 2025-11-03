صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
مہاجرین کی نشستیں کسی صورت ختم نہیں کرنے دینگے،سردار عتیق

مطالبہ ریاستِ جموں و کشمیر کی تاریخی اور سیاسی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر و سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عتیق نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مہاجرین جموں و کشمیر کی بارہ نشستیں کسی صورت ختم نہیں کی جائیں گی کیونکہ یہ نشستیں نہ صرف آئینی اہمیت بلکہ تحریک آزادی کشمیر کی نمائندہ اور علامتی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عناصر کی جانب سے ان نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ سامنے آیا ہے، جو دراصل ریاستِ جموں و کشمیر کی تاریخی اور سیاسی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ نشستوں کو ختم کرنے کی بات دراصل شہداء کشمیر کی قربانیوں سے انکار کے مترادف ہے اور مسلم کانفرنس کسی صورت اس عمل کی اجازت نہیں دے گی۔

