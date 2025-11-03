صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام فرسودہ، ناکارہ نظام سے تنگ آچکے،طارق سلیم

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کا مینار پاکستان پر ہو نے والا اجتماع عام ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہو گا جس میں لاکھوں مرد و خواتین اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک ہوں گے، اجتماع عام موجودہ استحصالی نظام کو بدلنے کیلئے پیش خیمہ ثابت ہو گا، 21تا 23نومبر کو ہونے والے عظیم الشان اجتماع عام میں دنیا بھر سے اسلامی تحریکوں سمیت 80ممالک کے مندوبین بھی شر یک ہوں گے، عوام فرسودہ، ناکارہ، عوام دشمن نظام سے تنگ اور اِس کے باغی ہیں۔ بدل دو نظام کے سلوگن کے ساتھ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن اجتماعِ عام میں قومی پُرامن مزاحمت اور جدوجہد کا لائحہ عمل دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختلف اضلاع کے تنظیمی دورے کے موقع پر ذمہ داران اور کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔

