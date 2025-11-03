عوام فرسودہ، ناکارہ نظام سے تنگ آچکے،طارق سلیم
مینار پاکستان پر ہونے والا اجتماع تاریخی ہوگا،امیر جماعت اسلامی اہم اعلان کرینگے
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کا مینار پاکستان پر ہو نے والا اجتماع عام ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہو گا جس میں لاکھوں مرد و خواتین اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک ہوں گے، اجتماع عام موجودہ استحصالی نظام کو بدلنے کیلئے پیش خیمہ ثابت ہو گا، 21تا 23نومبر کو ہونے والے عظیم الشان اجتماع عام میں دنیا بھر سے اسلامی تحریکوں سمیت 80ممالک کے مندوبین بھی شر یک ہوں گے، عوام فرسودہ، ناکارہ، عوام دشمن نظام سے تنگ اور اِس کے باغی ہیں۔ بدل دو نظام کے سلوگن کے ساتھ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن اجتماعِ عام میں قومی پُرامن مزاحمت اور جدوجہد کا لائحہ عمل دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختلف اضلاع کے تنظیمی دورے کے موقع پر ذمہ داران اور کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔