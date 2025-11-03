مسائل کا حل قرآن کی تعلیمات میں مضمر،ڈاکٹر حسن محی الدین
اصلاح معاشرہ کیلئے تعلیمی، فکری تربیت ضروری، نوجوان اخلاق کو اپنائیں
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) تحریک منہاج القرآن کی سنٹرل ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس چیئرمین ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کی صدارت میں ہوا جس میں تمام شعبہ جات کے سربراہان، نائب ناظمین اعلیٰ اور ایگزیکٹوکونسل کے ممبران نے شرکت کی۔ ناظم اعلیٰ خرم نواز گنڈاپور نے ایجنڈے پر بریفنگ دی۔ پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے کہا کہ اصلاحِ معاشرہ کیلئے تعلیمی، فکری، تربیتی اور دعوتی سطح پر جدوجہد بروئے کار لانا ہر کلمہ گو مسلمان پر واجب ہے۔ امت مسلمہ کو درپیش ہر مسئلے کا حل قرآن و سنت کی تعلیمات میں مضمر ہے، تحریک منہاج القرآن خدمت دین، خدمت انسانیت اور مصطفوی معاشرہ کی تشکیل کے خواب کو شرمندۂ تعبیر کرنے کے مشن پر کاربند ہے۔ نوجوان نسل ان کوششوں میں اپنی دینی ذمہ داریاں پوری کرے تاکہ معاشرہ علم و عمل اور اخلاق و کردار کا نمونہ بن سکے۔