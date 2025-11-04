صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹریٹ کرائم،موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 2رکنی گینگ گرفتار

  • اسلام آباد
سٹریٹ کرائم،موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 2رکنی گینگ گرفتار

راولپنڈی( خبر نگار) تھانہ بنی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا۔۔۔

 زیر حراست گینگ سے 2 مسروقہ موٹرسائیکل،رقم 2 ہزار روپے اور اسلحہ برآمد ہوا۔ تھانہ ویسٹریج پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سٹریٹ کرائم اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا، زیر حراست گینگ سے مسروقہ رقم 12 ہزار 500 روپے ، ڈرل مشین، قلم ہیٹر اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ای بس شیلٹرز سمیت اربوں کی سکیمیں منظور

گرانفروشوں کیخلاف زیروٹالرنس،قیمتیں ہر صورت کنٹرول کرنے کا حکم

موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا باقاعدہ آغاز

میلسی :موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ، ایس ایچ او معطل

بیل دوڑ پر جوا، پولیس کا چھاپہ ، درجنوں افراد گرفتار

نوجوان پر تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس