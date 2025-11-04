سٹریٹ کرائم،موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 2رکنی گینگ گرفتار
راولپنڈی( خبر نگار) تھانہ بنی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا۔۔۔
زیر حراست گینگ سے 2 مسروقہ موٹرسائیکل،رقم 2 ہزار روپے اور اسلحہ برآمد ہوا۔ تھانہ ویسٹریج پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سٹریٹ کرائم اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا، زیر حراست گینگ سے مسروقہ رقم 12 ہزار 500 روپے ، ڈرل مشین، قلم ہیٹر اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد ہوا۔