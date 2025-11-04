14جرائم پیشہ افراد گرفتار ،منشیات اور اسلحہ برآمد
سیکر ٹر یٹ، کر اچی کمپنی، سبزی منڈی، شمس کالو نی، کو رال میں کارروائیاں کی گئیں
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے گزشتہ روز 14جر ائم پیشہ افراد گرفتار کر لئے ، ملزمان کے قبضہ سے چرس، آ ئس، شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمات درج،مزید تفتیش جاری ہے ۔اس سلسلہ میں سیکر ٹر یٹ، کر اچی کمپنی، سبزی منڈی، نو ن، شمس کالو نی، کو رال، سہا لہ، شہزاد ٹا ؤن اور تھا نہ بنی گا لہ پولیس نے 14ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 01کلو 685چرس، 685گر ام آ ئس، 20بو تلیں شراب ،چار مختلف بور پستول، ایک عدد گن معہ ایمونیشن اور خنجر برآمد کرلیا۔