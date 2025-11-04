علی پرویز سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ،دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال
اسلام آباد (این این آئی):وفاقی وزیر علی پرویز ملک سے پاکستان میں کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان نے ملاقات کی جس میں دوطرفہ تعلقات سمیت سرمایہ کاری پر گفتگو کی گئی۔
کینیڈین ہائی کمشنر نے کہاکہ کریٹیکل منلرز، توانائی، قابل تجدید انرجی اور زراعت میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے مواقع ہیں ،کینیڈین کمپنی بیرک گولڈ کامیابی سے ریکو ڈک پر کام کر رہی ہے ۔ وفاقی وزیر نے کہاکہ ریکو ڈیق منصوبہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے ، ریکوڈک پاکستان کی کان کنی میں نئے معیار سیٹ کر رہا ہے ، ریکو ڈک سے متصلہ علاقوں میں متعدد دیگر منصوبوں میں بھی بہترین مواقع موجود ہیں۔ کینیڈا کے ساتھ مضبوط شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے مکمل سپورٹ فراہم کریں گے ۔