اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،17مشکوک افراد تھانے بند
60افراد،40 گھروں،چار دکانوں،پانچ گاڑیوں اور35 موٹر سائیکلوں کی چیکنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے تھانہ سیکر ٹر یٹ کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈکومبنگ آپریشن کے دوران60افراد ،40گھروں،چار دکانوں،پانچ گاڑیوں اور35 موٹر سائیکلوں کو چیک کیا ،دوران سرچ آپریشن جانچ پڑتال کے لئے 17مشکوک افراد کوتھانہ منتقل کیا گیا۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں۔