صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،17مشکوک افراد تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،17مشکوک افراد تھانے بند

60افراد،40 گھروں،چار دکانوں،پانچ گاڑیوں اور35 موٹر سائیکلوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے تھانہ سیکر ٹر یٹ کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈکومبنگ آپریشن کے دوران60افراد ،40گھروں،چار دکانوں،پانچ گاڑیوں اور35 موٹر سائیکلوں کو چیک کیا ،دوران سرچ آپریشن جانچ پڑتال کے لئے 17مشکوک افراد کوتھانہ منتقل کیا گیا۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

میونسپل کارپوریشن اور پی ایچ اے کی غفلت،فیصل آباد میں غیر قانونی وال چاکنگ ختم نہ ہو سکی

خسرے کی وبا شدید ہو گئی،17 نومبر سے ویکسین مہم

شہریوں کو ریونیو سروسز کی بہتر فراہمی کیلئے اقدامات تیز

جھنگ:17تا 29 نومبر انسداد خسرہ و روبیلا مہم جاری رہیگی

ہائوسنگ سکیموں میں فائل مافیا کا گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ

شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح: ایم ڈی واسا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس