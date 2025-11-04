ڈینٹل سکول، ہسپتال کی حوالگی:پمز، زیمبو انتظامیہ سے تجاویزطلب
سیکرٹری صحت کی تنازع کے حل کیلئے تجاویز آئندہ ہفتے تک پیش کرنیکی ہدایت
اسلام آباد (ایس ایم زمان ) وفاقی سیکرٹری وزارت قومی صحت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اور پمز انتظامیہ سے ڈینٹل سکول و ہسپتال کے انتظامی کنٹرول کے حوالے سے تجاویز طلب کی ہیں، ا س حوالے سے وزارت قومی صحت میں دو اجلاس منعقد ہوئے ہیں، وفاقی سیکرٹری صحت نے تنازع کے حل کیلئے قابل عمل تجاویز تیار کرکے آئندہ ہفتے تک پیش کرنے کی ہدایت کی ہے ، پمز ہسپتال کے مطابق یونیورسٹی کو بجٹ ہائیر ایجوکیشن کمیشن دیتا ہے اس لیے قانون کے تحت ڈینٹل ہسپتال ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے زیر انتظام ہونا چاہیے لیکن زیمبو کا موقف ہے کہ ڈینٹل کالج یونیورسٹی کا حصہ ہے تا ہم اسکے مالی و انتظامی کنٹرول کے حوالے سے تجاویز پر وفاقی سیکرٹری قومی صحت فیصلہ کرینگے ۔