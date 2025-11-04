فضائی آلودگی ، اسلام آباد میں 5غیر قانونی بھٹے مسمار
ای پی اے کی نشاندہی پر مقامی انتظامیہ نے سی ڈی اے سے ملکر آپریشن کیا
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،خصوصی رپورٹر ) فضائی آلودگی کا باعث بننے والے غیر قانونی بھٹوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ نے کریک ڈاؤن کیا ،انوائرمینٹل پروٹیکشن ایجنسی کی نشاندہی پر مختلف علاقوں میں اسسٹنٹ کمشنرز کی کاروائیاں کی گئیں،سی ڈی اے انفورسمنٹ کے ساتھ مشترکہ آپریشن میں 5غیر قانونی بھٹے مسمار کر دئیے گئے ۔اے سی صدر کی جانب سے 3غیر قانونی بھٹوں کومسمار کیا گیا، ضلعی انتظامیہ کے مطابق ڈی سی نے شہر بھر سے غیر قانونی بھٹوں کا صفایا کرنے کا حکم دیا ۔غیر قانونی بھٹوں کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں یومیہ بنیادوں پر کی جائیں،فضائی آلودگی کا باعث بننے والے عناصر کو آپریٹ کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں۔