ڈینگی کے وار تھم گئے ،ایک روز میں 9نئے کیس ،63 مریض زیر علاج
رہائشی مقامات پر سپرے ،443ہاٹ سپاٹس پر فوگنگ کی گئی،رپورٹ جاری
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد ضلعی انتظامیہ نے ڈینگی سرویلینس رپورٹ جاری کر دی، گزشتہ چو بیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کنٹرول مہم کے تحت 362 رہائشی مقامات پر سپرے اور 443 ہاٹ سپاٹس پر فوگنگ کی گئی، 17 ہزار 504 مقامات پر انسپکشن مکمل کی، ایک روز میں صرف 5 نئے کیسز سامنے آئے ، رورل ایریاز میں 4اور اربن ایریاز میں 1 مریض کی تصدیق کی گئی، مختلف ہسپتالوں میں 63 مریض زیر علاج ہیں، فیلڈ انسپکشن کے دوران 112 پازیٹو ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی، جبکہ نیگٹو کیسز صفر ریکارڈ ہوئے ۔