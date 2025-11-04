صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی محتسب،پرو ٹیکٹر یٹ آف امیگر ینٹس آ فس کیخلاف شکا یات کا نوٹس

  • اسلام آباد
وفاقی محتسب،پرو ٹیکٹر یٹ آف امیگر ینٹس آ فس کیخلاف شکا یات کا نوٹس

سینئر ایڈ وائزر احمد فا روق کی سر برا ہی میں معا ئنہ ٹیم آج دفتر کا دورہ کرکے رپورٹ پیش کریگی

اسلا م آ باد(نامہ نگار ) وفاقی محتسب اعجاز احمد قر یشی نے پرو ٹیکٹر یٹ آف امیگر ینٹس آ فس کے خلاف بد انتظا می کی شکا یات کا ازخود نو ٹس لیتے ہوئے وفاقی محتسب سیکرٹریٹ کے سینئر ایڈ وائزر احمد فا روق کی سر برا ہی میں معا ئنہ ٹیم تشکیل دی ہے جو کل پرو ٹیکٹر آف امیگر ینٹس آفس جی ایٹ ون کا دورہ کرے گی۔ وفا قی محتسب نے پرو ٹیکٹر یٹ آف امیگرینٹس آفس کے خلاف بد انتظا می بشمول بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کے سفر میں رکاوٹیں اور پرو ٹیکٹر سٹیمپ لگا نے میں تا خیر نیز ایجنٹوں کی دخل اندازی سے متعلق شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے یہ معائنہ ٹیم تشکیل دی ہے ۔

 

 

