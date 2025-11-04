صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنٹرولر امتحانات کا مختلف مراکز کا دورہ ،طالب علم نقل کرتے پکڑا گیا

  • اسلام آباد
کیس ڈسپلن برانچ کو ارسال ،بوٹی مافیا سے کوئی رعایت برتی نہیں جائیگی ،تنویر اصغر

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) کنٹرولر امتحانات تعلیمی بورڈ تنویر اصغر نے امتحان انٹرمیڈیٹ دوسرا سالانہ 2025 کے سلسلہ میں مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ امتحانی مرکز گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول نمبر 4 لیاقت علی روڈ میں امیدوار وقار حسین میتھ کے پرچے میں نقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔کنٹرولر امتحانات کی ہدایت پر امیدوار کے خلاف فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے کیس رجسٹر کر کے ڈسپلن برانچ بورڈ آفس ارسال کر دیا گیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن اور گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار ویمن ایف بلاک کا بھی معائنہ کیا، سی سی ٹی وی کیمروں اور سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ بوٹی مافیا کو ناکام بنانے کے لیے جارحانہ کارروائیاں جاری ہیں، کسی کو بھی امتحانی ایس او پیز کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 

 

