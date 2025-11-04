سیلابوں سے غریب طبقہ متاثر ،ہجرت کرنے پر مجبور،شیری رحمان
ریڈ کریسنٹ کے رضاکار 7لاکھ سے زیادہ ، یہ ہماری طاقت ،کانفرنس سے خطاب
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان نے ریڈ کریسنٹ کے زیر اہتمام پالیسی سے عمل تک پری کاپ 30 تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک نہایت اہم اجتماع ہے جو پاکستان اور ماحولیاتی تبدیلی کے اہم معاملات پر توجہ دلاتا ہے ، ریڈ کریسنٹ کے رضاکار اب سات لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں، یہ ہماری طاقت ہیں، ماحولیاتی بحران تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا، کاپ 30 پر یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا،یہ بحران اب ہے اور نہیں ہے والے ممالک کے درمیان تقسیم کو ظاہر کر رہا ہے۔
سیلابوں نے غریب طبقے کو سب سے زیادہ متاثر کیا، لوگ روزگار اور پناہ کی تلاش میں ہجرت پر مجبور ہیں، پاکستان نے دو ارب ڈالر کے سبسڈیز رینیوایبل انرجی کے لیے رکھی ہیں، ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات میں بارشوں کی شدت، درجہ حرارت اور سمندری سطح میں اضافہ شامل ہے ، ایک آفت سے دوسری آفت کی طرف بڑھ رہے ہیں، پاکستان کو کاپ مذاکرات میں جنوبی ممالک کی منصفانہ آواز بن کر سامنے آنا ہوگا، زیرزمین پانی کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں ۔ڈیمز کے بجائے فطرت پر مبنی حل تلاش کرنے کا وقت ہے ۔