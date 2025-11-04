ڈرائیونگ لائسنس ،4مقامات پر سہولت وینز موجود
زیرو پوائنٹ، فیض آباد، جی 14اور فارن آفس میں سہولت فراہم کر دی گئی
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)اسلام آباد ٹریفک پولیس نے ڈرائیونگ لائسنس مہم، فیز ٹو کے دوران مختلف ناکوں پر موجود سہولت وینز سے لرنر پرمٹ فراہمی کی سہولت کا آغاز کر دیا ہے ، چیف ٹریفک آفیسر کیپٹن (ر )حمزہ ہمایوں نے کہا کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کی سہولت وینز زیرو پوائنٹ، فیض آباد، جی 14اور فارن آفس پر سہولت وینز موجود ہیں۔ جن شہریوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس موجود نہیں وہ ان وینز سے لرنر پرمٹ حاصل کرسکتے ہیں، ناکوں پر ٹریفک پولیس کے آفیسرز لائسنس چیک کررہے ہیں، جن ڈرائیورز کے پاس لائسنس یا لرنر پرمٹ نہیں ہوگا ان کا ادھر ہی لرنر پرمٹ جاری کیا جائے گا۔