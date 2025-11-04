مارگلہ سٹیشن کو جدید، عوامی اور کاروباری مرکز بنائینگے ،وزیر ریلوے
ماڈل ریسٹورنٹس، تزئین و آرائش، بہتر عوامی سہولیات اور ماڈل فوڈ سٹریٹ بنے گی
اسلام آباد (این این آئی)وفاقی وزیرِ ریلوے حنیف عباسی نے نمل کے ریکٹر شاہد کیانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں مارگلہ ریلوے سٹیشن کے امکانات اور اس کے گردونواح میں آئندہ ممکنہ ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو ہوئی۔ وزیرِ ریلوے نے واضح کیا کہ مارگلہ سٹیشن کو ایک جدید، عوامی اور کاروباری مرکز کے طور پر ترتیب دینے کی منصوبہ بندی جاری ہے ، جس میں ماڈل ریسٹورنٹس، تزئین و آرائش، بہتر عوامی سہولیات اور ماڈل فوڈ سٹریٹ شامل ہیں۔ ان منصوبوں کا مقصد نہ صرف عملی سہولتیں مہیا کرنا ہے ۔ملاقات کے دوران وزیرِ ریلوے نے پاکستان ریلوے کی جدید کاری اور ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے کیے گئے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔انہوں نے کہا کہ مسافروں کو سہولیات کے فراہمی کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں ۔