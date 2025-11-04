صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین سی ڈی اے کا آسان خدمت مرکز کا دورہ

  • اسلام آباد
آذربائیجان کا وفد بھی ہمراہ تھا ،تعمیراتی کام ،ماڈل کا جائزہ لیا

 اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) چیئرمین سی ڈی اے ،چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے آذربائیجان کے وفد اور متعلقہ افسران کے ہمراہ آسان خدمت مرکز بلڈنگ G-9 کا دورہ کیا۔ ماڈل کا جائزہ لیا۔ متعلقہ افسران نے تعمیراتی سرگرمیوں میں ہونے والی پیشرفت پر بریفنگ دی ۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ منصوبے پر کام کی جلد تکمیل کے ساتھ اعلیٰ معیار کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے ۔ آسان خدمت مرکز کے قیام سے اسلام آباد کے شہریوں کو کئی محکموں کی سروسز و سہولیات کا حصول ایک ہی چھت تلے ممکن ہوگا ۔آذربائیجان کے وفد نے کہا کہ آسان خدمت مرکز کی تعمیر اور اسکو فعال بنانے میں بھرپور تعاون اور تکینکی مدد فراہم کررہے ہیں۔ 

 

