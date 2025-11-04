چیئرمین سی ڈی اے کا آسان خدمت مرکز کا دورہ
آذربائیجان کا وفد بھی ہمراہ تھا ،تعمیراتی کام ،ماڈل کا جائزہ لیا
اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) چیئرمین سی ڈی اے ،چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے آذربائیجان کے وفد اور متعلقہ افسران کے ہمراہ آسان خدمت مرکز بلڈنگ G-9 کا دورہ کیا۔ ماڈل کا جائزہ لیا۔ متعلقہ افسران نے تعمیراتی سرگرمیوں میں ہونے والی پیشرفت پر بریفنگ دی ۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ منصوبے پر کام کی جلد تکمیل کے ساتھ اعلیٰ معیار کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے ۔ آسان خدمت مرکز کے قیام سے اسلام آباد کے شہریوں کو کئی محکموں کی سروسز و سہولیات کا حصول ایک ہی چھت تلے ممکن ہوگا ۔آذربائیجان کے وفد نے کہا کہ آسان خدمت مرکز کی تعمیر اور اسکو فعال بنانے میں بھرپور تعاون اور تکینکی مدد فراہم کررہے ہیں۔