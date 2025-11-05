کامسیٹس یونیورسٹی کے 2400 طلبہ میں سرکاری لیپ ٹاپ تقسیم
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) کامسیٹس یونیورسٹی نے ایچ ای سی کی جانب سے منعقد ہ پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپس سکیم کی تقریب میں شرکت کی جس کا انعقاد حکومت پاکستان کے نوجوانوں کی ڈیجیٹل شمولیت اور اعلیٰ تعلیمی معیار کے ذریعے ان کو با اختیار بنانے کے وژن کے تحت کیاگیا۔
ریکٹر کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر نے تقریب میں شرکت کی۔ کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ انٹر نیشنل ریلیشنز میں زیر تعلیم وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ثاقب الاسلام نے تقریب کے دوران وزیر اعظم سے اپنا لیپ ٹاپ وصول کیا۔ اس سال پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپس سکیم 2025کے تحت کامسیٹس یونیورسٹی کے 2400طلبہ نے لیپ ٹاپس حاصل کیے ہیں۔