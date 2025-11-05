صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن 17افراد تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس تھانہ ترنول کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 100افراد، 50 گھروں، 26دکانوں، 12 گاڑیوں اور 25موٹرسائیکلوں کو چیک کیا گیا، دوران سرچ آپریشن جانچ پڑتال کیلئے 17مشکوک افراد کو تھانہ منتقل کیا گیا۔

