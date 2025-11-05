صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہ اکتوبر، 178کلو مضر صحت گوشت تلف، 51ریسٹورنٹس سیل

  • اسلام آباد
280ریسٹورنٹس اور دکانوں کو لائسنس کا اجرا، شہریوں کی 26شکایات پر کارروائیناقص فوڈ کوالٹی پر 144ریسٹورنٹس کو 25لاکھ سے زائد جرمانہ،فوڈ اتھارٹی کی رپورٹ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے ماہ اکتوبر 2025کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے، ایک ماہ کے دوران شہر کی حدود میں 178کلو مضر صحت گوشت تلف، 51ریسٹورنٹس سیل، 280ریسٹورنٹس اور دکانوں کو لائسنس کا اجرا جبکہ شہریوں کی 26شکایات پر کارروائی کی گئی۔ ایک ہزار 58ریسٹورنٹس اور فوڈ آئوٹ لیٹس کی انسپکشن کی گئی، ناقص فوڈ کوالٹی پر 144ریسٹورنٹس کو 25لاکھ 5ہزار سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ 280ریسٹورنٹس اور دکانوں کو لائسنس کا اجرا کیا گیا۔

