نیوٹیک اور نیٹ سول کا اشتراک 1,600مفت ٹیکنالوجی تربیت کا آغاز

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) نیوٹیک اور نیٹ سول ٹیکنالوجیز نے پاکستان کے نوجوانوں کی جدید ٹیکنالوجی کے شعبے میں مہارت بڑھانے کیلئے ایک تاریخی شراکت داری کا آغاز کیا ہے۔

 دونوں اداروں نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت 1,600مکمل طور پر فنڈ شدہ سکالرشپس ہائی ڈیمانڈ ٹیکنالوجی فیلڈز میں فراہم کی جائیں گی۔ نیشنل اے آئی اپ اسکلنگ انیشی ایٹو کے نام سے شروع ہونے والا یہ پروگرام مصنوعی ذہانت، ڈیٹا سائنس اور سائبر سکیورٹی کے شعبوں میں جامع تربیت فراہم کرے گا۔ 

 

