صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رنگ روڈ منصوبہ شہرکی ترقی کیلئے انقلابی قدم،ڈی جی آر ڈی اے

  • اسلام آباد
رنگ روڈ منصوبہ شہرکی ترقی کیلئے انقلابی قدم،ڈی جی آر ڈی اے

منصوبہ پر کام جلد مکمل ہوگا، لینڈ یوز پلاننگ سے متعلق ورکنگ گروپ کا اجلاس

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی ڈیویلپمنٹ اتھارٹی کانفرنس روم میں رنگ روڈ منصوبے کے دونوں اطراف 500میٹر تک کے علاقے کی جامع لینڈ یوز پلاننگ سے متعلق ورکنگ گروپ کا اجلاس ہوا، صدارت ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے نے کی۔ اجلاس میں شہر کی بھیڑ کم کرنے اور متوازن شہری ترقی کیلئے جامع منصوبہ بندی کے فریم ورک پر غور کیا گیا۔ منصوبہ بندی میں معاشی زونز، میڈیکل سٹی، ٹورازم سٹی، ایکسپو سینٹر، ڈرائی پورٹ، صنعتی زونز، ٹرانسپورٹ ٹرمینلز، رہائشی علاقے، ایگرو فاریسٹ پارک، جنرل بس سٹینڈ، سبزی مارکیٹ، اناج منڈی اور دیگر ضروری سہولیات کی مانگ کے مطابق اراضی کی تخصیص پر بات چیت کی گئی۔ ڈی جی آر ڈی اے نے خطاب کرتے ہوئے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کو شہر کی ترقی کیلئے ایک انقلابی قدم قرار دیا۔ منصوبہ نہ صرف راولپنڈی اور اسلام آباد میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرے گا بلکہ شہریوں کو صاف، صحت مند اور محفوظ ماحول ،علاقائی معیشت کو فروغ دینے ، روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور شہری سہولیات میں بہتری کا باعث بنے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ رنگ روڈ منصوبے پر تعمیراتی کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پنک اسکوٹی فراہمی کے دوسرے مرحلے کا اعلان

تجاوزات کا خاتمہ ہمارا نہیں سول انتظامیہ کا کام ،پولیس چیف

دہشتگردی کیس:امان چانڈیو اور سرمد میرانی کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کالعدم

شہید ذوالفقار علی بھٹو انجینئرنگ کالج کے قیام سے متعلق اجلاس

ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح ،وزیر صنعت

میٹرک بورڈ کا مارک شیٹس جاری کرنے کااعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر