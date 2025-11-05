پاک سعودیہ ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق
وفاقی وزیر علیم خان سے سعودی وزیر ٹرانسپورٹ کی ملاقات،دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم نے کہا ہے کہ پاکستان ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے شعبوں میں سعودی عرب کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ اس امر کا اظہار انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کے موقع پر سعودی عرب کے وزیرِ ٹرانسپورٹ و لاجسٹک سروسز انجینئر صالح بن ناصر الجاسر سے ملاقات کے دوران کیا۔ وفاقی وزیر نے سعودی وزیر کو پاکستان کے وسیع سڑکوں کے نیٹ ورک اور مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں آگاہ کیا۔ سعودی وزیر نے ملاقات کو خوشگوار قرار دیتے ہوئے وفاقی وزیر کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی اور انہیں اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ عبدالعلیم نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ اور دیرینہ تعلقات ہیں اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں تعاون کو مزید بڑھانے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔