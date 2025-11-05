صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک سعودیہ ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق

  • اسلام آباد
پاک سعودیہ ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق

وفاقی وزیر علیم خان سے سعودی وزیر ٹرانسپورٹ کی ملاقات،دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم نے کہا ہے کہ پاکستان ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے شعبوں میں سعودی عرب کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ اس امر کا اظہار انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کے موقع پر سعودی عرب کے وزیرِ ٹرانسپورٹ و لاجسٹک سروسز انجینئر صالح بن ناصر الجاسر سے ملاقات کے دوران کیا۔ وفاقی وزیر نے سعودی وزیر کو پاکستان کے وسیع سڑکوں کے نیٹ ورک اور مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں آگاہ کیا۔ سعودی وزیر نے ملاقات کو خوشگوار قرار دیتے ہوئے وفاقی وزیر کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی اور انہیں اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ عبدالعلیم نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ اور دیرینہ تعلقات ہیں اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں تعاون کو مزید بڑھانے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لہسن550،ادرک650 روپے کلو تک فروخت

سیاست میں مذاکرات کے دروازے کھلے رہنے چاہئیں:گورنر

ماحولیاتی تحفظ کیلئے اداروں کے اشتراک ضروری:مریم اورنگزیب

خوراک سکیورٹی بارے چیلنجز کا سامنا :ڈی جی فوڈ اتھارٹی

91اہلکاروں کی اے ایس آئی کے عہدے پر ترقی

سیکرٹریٹ کے باہر ملازمین کے حقوق کیلئے احتجاجی دھرنا

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر