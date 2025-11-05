فضائی آلودگی کے خاتمے،ماحولیاتی تحفظ کیلئے کوشاں،رندھاوا
آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے گاڑیوں کے کاربن اخراج کے ٹیسٹ لازمی کئے جائیں
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اسلام آباد میں سموگ کے تدارک و ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سندھ فارسٹ ڈیپارٹمنٹ کے چیف کنزرویٹر اور انکی ٹیم نے بذریعہ زوم لنک بھی شرکت کی۔ اجلاس میں اسلام آباد میں سموگ کے تدارک، فضائی آلودگی کے خاتمے اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے متعدد اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اسلام آباد میں سموگ اور فضائی آلودگی میں کمی سمیت ماحولیاتی تحفظ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سموگ کے تدارک کیلئے ایک جامع حکمت عملی اپنانے اور ایس او پیز پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر، اینٹوں کے بھٹوں اور انڈسٹریز سمیت سموگ کے دیگر اسباب کے حوالے سے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ چیئرمین نے ہدایت کی کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے گاڑیوں کے کاربن اخراج کے ٹیسٹ لازمی کئے جائیں اور گاڑیوں سے کاربن اخراج ٹیسٹ کیلئے دارالحکومت اسلام آباد میں سرٹیفائیڈ لیبارٹریز سے سرٹیفیکیشن کو لازمی قرار دیا جائے۔