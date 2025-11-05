صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضائی آلودگی کے خاتمے،ماحولیاتی تحفظ کیلئے کوشاں،رندھاوا

  • اسلام آباد
آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے گاڑیوں کے کاربن اخراج کے ٹیسٹ لازمی کئے جائیں

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اسلام آباد میں سموگ کے تدارک و ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سندھ فارسٹ ڈیپارٹمنٹ کے چیف کنزرویٹر اور انکی ٹیم نے بذریعہ زوم لنک بھی شرکت کی۔ اجلاس میں اسلام آباد میں سموگ کے تدارک، فضائی آلودگی کے خاتمے اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے متعدد اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ اسلام آباد میں سموگ اور فضائی آلودگی میں کمی سمیت ماحولیاتی تحفظ ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سموگ کے تدارک کیلئے ایک جامع حکمت عملی اپنانے اور ایس او پیز پر عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر، اینٹوں کے بھٹوں اور انڈسٹریز سمیت سموگ کے دیگر اسباب کے حوالے سے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ چیئرمین نے ہدایت کی کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کیلئے گاڑیوں کے کاربن اخراج کے ٹیسٹ لازمی کئے جائیں اور گاڑیوں سے کاربن اخراج ٹیسٹ کیلئے دارالحکومت اسلام آباد میں سرٹیفائیڈ لیبارٹریز سے سرٹیفیکیشن کو لازمی قرار دیا جائے۔ 

