سودخورگروہ نے خاتون کو لوٹنے کے بعد زہر دے کرمار ڈالا

  • اسلام آباد
سودخورگروہ نے خاتون کو لوٹنے کے بعد زہر دے کرمار ڈالا

شوہر کی درخواست پر 3نامزد ملزم گرفتار ، ویڈیوز برآمد ،تحقیقات شروع

راولپنڈی (خبرنگار) گوجر خان کے علاقے میں سود خور گروہ نے مبینہ طور پر خاتون سے کروڑوں روپے لوٹنے کے بعد اسے زہر دے کر مار ڈالا۔ ملزم اسے زیادتی کا نشانہ بھی بناتے رہے، موبائل فونز سے و یڈیوز بر آمد کرلی گئیں۔ خاتون کی وفات کے حوالے سے شوہر کے بیان پر قتل و زیادتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے نامزدتین ملزم گرفتار کر لئے گئے اورتحقیقات شروع کردی گئی ہیں۔ مدعی مقدمہ کے مطابق ملزمان نے دھوکا دہی سے اسکی اہلیہ سے زیور ات ہتھیا لیے ، بلیک میل کیا اور زیادتی بھی کی ، بعدازاں اہلیہ کو زہر دے کر قتل کردیاگیا ، سی پی او سید خالد ہمدانی نے نوٹس لے کرملزموں کی فوری گرفتاری کی ہدایت کی تھی جس پر ملزم حراست میں لے لیے گئے ۔

