12ملزم گرفتار، 130لٹر شراب اور اسلحہ پکڑ لیا گیا
موبائل فون، زیورات کی فروخت سے حاصل ہونیوالے 30لاکھ روپے برآمد
راولپنڈی (خبرنگار) 12ملزموں کو گرفتار کرکے 130لٹر شراب اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ تھانہ گنجمنڈی پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 15لٹر شراب برآمد کی، تھانہ سٹی پولیس نے چار افراد کوحراست میں لے کر 10لٹر اور 4بوتل شراب برآمد کی، چکلالہ پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 10لٹر شراب برآمد کی، بنی پولیس نے ایک فرد کوحراست میں لے کر 10لٹر شراب برآمدکی، نیوٹاؤن پولیس نے دوافراد کوحراست میں لے کر 5لٹر شراب اور اسلحہ برآمد کیا ۔ ادھر تھانہ صدرواہ پولیس نے شراب سپلائر کو گرفتارکرکے 80بوتل شراب برآمدکی۔ نیوٹاؤن پولیس نے چور کو گرفتارکرکے 2مسروقہ موبائل فون اور 4ہزار روپے برآمد کیے۔ تھانہ دھمیال پو لیس نے گھر میں چوری کرنے والے کو گرفتارکرکے مسروقہ طلائی زیورات کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم 30لاکھ روپے برآمدکرلی۔