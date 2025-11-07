اٹک:مسافر وین اور کار میں تصادم، 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی
زخمیوں میں 3خواتین بھی شامل، لاشیں اورزخمی فتح جنگ ہسپتال منتقل
اٹک (نمائندہ دنیا) اٹک کی تحصیل فتح جنگ میں ہائی ایس اور کار میں تصادم کے نتیجہ میں 2افراد جاں بحق اور 5زخمی ہوگئے جن میں 3خواتین بھی شامل ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد تحصیل ہسپتال فتح جنگ منتقل کر دیا گیا، جاں بحق ہونے والوں میں 46سالہ شہزاد ولد عمر خان سکنہ محلہ کربلا اٹک شہر اور شیر خان ولد اعتبار خان سکنہ کھوڑ شامل ہیں۔ زخمیوں میں 60سالہ زوجہ نذیر، 70سالہ نذیر احمد ولد شاہ نواز، 19سالہ دختر الطاف حسین سکنہ کھوڑ، 35سالہ زوجہ اشفاق سکنہ ڈھلیاں اور 70سالہ گلاب خان ولد سمندر خان سکنہ کھوڑ شامل ہیں۔