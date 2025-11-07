اسلام آباد:6اشتہاریوں سمیت 16جرائم پیشہ افراد گرفتار
1کلو 260گرام چرس، 6پستول، ایک گن اور 7موٹرسائیکل برآمد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاریوں سمیت 16جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کر کے ایک کلو 260گرام چرس، 6پستول، ایک گن معہ ایمونیشن اور 7موٹرسائیکل برآمد کر لئے۔ کارروائیاں تھانہ ترنول، تھانہ شمس کالونی، تھانہ بہارہ کہو، تھانہ ہمک تھانہ کورال اور لو ہی بھیر پولیس نے کیں۔ موٹرسائیکل چورگروہ میں علی اصغر اور یاسر علی شامل ہیں، ملزمان نے تھا نہ کورال، تھانہ لوہی بھیر اور ملحقہ علاقوں میں متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے۔