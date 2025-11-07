صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:6اشتہاریوں سمیت 16جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد:6اشتہاریوں سمیت 16جرائم پیشہ افراد گرفتار

1کلو 260گرام چرس، 6پستول، ایک گن اور 7موٹرسائیکل برآمد

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 6اشتہاریوں سمیت 16جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کر کے ایک کلو 260گرام چرس، 6پستول، ایک گن معہ ایمونیشن اور 7موٹرسائیکل برآمد کر لئے۔ کارروائیاں تھانہ ترنول، تھانہ شمس کالونی، تھانہ بہارہ کہو، تھانہ ہمک تھانہ کورال اور لو ہی بھیر پولیس نے کیں۔ موٹرسائیکل چورگروہ میں علی اصغر اور یاسر علی شامل ہیں، ملزمان نے تھا نہ کورال، تھانہ لوہی بھیر اور ملحقہ علاقوں میں متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے متعدد منصوبوں پر روڈ لائٹس بند ‘ شہری پریشان

کیتھ لیبز کو خصوصی وقف ایمبولینس کی فراہمی پر اتفاق

ریلیف آپریشن کا خرچ سوسائٹی مالک سے وصولی کی سفارش

سرکلر روڈ پر فٹ پاتھ ، گاڑیوں کیلئے پارکنگ بنانے کی ہدایت

ریگولر بنیادوں پر ایم ڈی پی ٹی وی کی تقرری کی ہدایت

پنجاب پبلک سروس کمیشن 6 محکموں کے نتائج کا اعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ