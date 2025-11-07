صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی اردو یونیورسٹی کا کانووکیشن 12نومبر کو ہوگا

  • اسلام آباد
وفاقی اردو یونیورسٹی کا کانووکیشن 12نومبر کو ہوگا

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد میں جلسہ تقسیم اسناد 12 نومبر کو منعقد ہوگا۔ وزیر مملکت برائے تعلیم وجیہ قمر کے علاوہ وفاقی دار الحکومت کے تینوں منتخب ارکان اسمبلی کانو وکیشن کے مہمان خصوصی ہوں گے۔

وائس چانسلر ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری کا کہنا ہے کہ کراچی کیمپسز کے بعد اب اسلام آباد میں بھی کامیاب کانووکیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران گریجویشن، ایم فل اور پی ایچ ڈی مکمل کرنے والے قوم کے مستقبل کے معماروں کو اسناد دی جائیں گی جبکہ پوزیشن لینے والے سابق طلبا و طالبات کو میڈلز عطا کئے جائیں گے۔ وزیر مملکت برائے تعلیم وجیہ قمر کانووکیشن میں خصوصی طور پر شرکت کریں گی۔ وفاقی وزیر و ممبر قومی اسمبلی طارق فضل چودھری، انجم عقیل اور راجہ خرم نواز کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ کانووکیشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ 

