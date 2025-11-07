صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنٹرولر امتحانات کا راولپنڈی کے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کنٹرولر امتحانات تنویر اصغرا عوان نے امتحان انٹرمیڈیٹ دوسرا سالانہ 2025کے سلسلہ میں راولپنڈی کے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔

انہوں نے امتحانی ایس او پیز، سکیورٹی انتظامات اور امیدواران کے بیٹھنے کے پلان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوںنے کہا کہ امتحان حکومتِ پنجاب کی جانب سے جاری کردہ زیرو ٹالرنس پالیسی کے مطابق منعقد کیا جا رہا ہے۔ امیدواران کو بہترین امتحانی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ امتحانی عمل شفاف، منصفانہ اور اطمینان بخش انداز میں مکمل ہو سکے۔

